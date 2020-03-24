2020-03-24T23:36:33+03:00
Политика

При взрыве в сирийском Идлибе ранены двое турецких военных

Самодельные взрывные устройства сработали на пути колонны бронемашин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самодельные взрывные устройства сработали на пути турецкой колонныСамодельные взрывные устройства сработали на пути турецкой колонныФото: REUTERS
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Во вторник, 24 марта, на пути движения турецкой автоколонны в Идлибской зоне деэскалации взорвались несколько мин. В результате получили ранения двое военнослужащих Турции, повреждены два бронированных автомобиля.

Об этом рассказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, уточнив, что взрывы прогремели в районе населенного пункта Сфухон.

«На маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон провинции Идлиб сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами. В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения», - приводит его слова ТАСС.

Контр-адмирал добавил, что между российскими и турецкими военными непрерывно работает специальный канал связи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, военнослужащие двух стран проводят в Сирии совместное патрулирование важнейшей дороги, соединяющей Алеппо с Дамаском – трассы М-4, которая считается одной из самых проблемных в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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