Мэр Нью-Йорка решил из-за коронавируса освободить 300 заключенных
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 распорядился досрочно освободить из городских тюрем 300 заключенных, передает телеканал CNN.
Выступая перед журналистами во время пресс-конференции на складе городского управления чрезвычайными ситуациями, Билл де Блазио уточнил, что его решение коснется только тех, кто отбывает наказание за нетяжкие преступления, не связанные с насилием, и кому осталось провести в заключении меньше года.
Кроме того, по словам нью-йоркского мэра, могут быть освобождены около 100 человек, которые находятся под стражей и пока только ожидают вынесения приговора суда за мелкие правонарушения.
Глава мегаполиса также сообщил, что на сегодняшний день в Нью-Йорке зафиксировано 14776 случаев заражения коронавирусом, скончался 131 человек, причем большинство умерших (54%) – пожилые люди старше 75 лет.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ не исключили, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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