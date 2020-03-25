Генконсульство России в Нью-Йорке призвало россиян как можно скорее вернуться из США домой

25 Март 2020 2020-03-25T04:31:25+03:00

В дипмиссии напомнили, что «Аэрофлот» пока выполняет регулярные рейсы из Штатов, и посоветовали этим воспользоваться

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В дипмиссии напомнили, что «Аэрофлот» пока выполняет регулярные рейсы из Штатов, и посоветовали этим воспользоваться

Генеральное консульство России в Нью-Йорке на фоне распространения коронавируса COVID-19 в США настоятельно рекомендует россиянам как можно скорее вернуться из Штатов на Родину.

«Информируем, что в настоящее время компания «Аэрофлот» осуществляет регулярные рейсы из США. После 29 марта рейсы будут производиться только из Нью-Йорка», - говорится в заявлении российской дипмиссии.

Отмечается, что «в связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США», поэтому генконсульство призывает соотечественников «воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию», передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в мегаполисе на сегодняшний день зафиксировано 14776 случаев заражения коронавирусом, скончался 131 человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU