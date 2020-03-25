2020-03-25T05:58:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Южной Корее: число заразившихся превысило 9,1 тысячи

С начала вспышки заболевания в стране выздоровели 3730 человека, скончались 126
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Южной Корее число инфицированных коронавирусом возросло до 9,1 тысячи человекВ Южной Корее число инфицированных коронавирусом возросло до 9,1 тысячи человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медики Южной Кореи, куда переместился очаг «китайского» коронавируса COVID-2019 из КНР, за сутки зафиксировали 100 новых случаев заражения (для сравнения: в Китае за сутки – 47 новых случаев, причем все ввозные). Таким образом, общее число зараженных в стране возросло до 9137, большинство из них – в городе Тэгу, где заболевание начало распространяться после мероприятий местной секты Синчхончжи, и в провинции Кёнсан-Пукто.

За день в южнокорейских больницах от вызываемой коронавирусом пневмонии нового типа скончались шесть человек, а сначала вспышки заболевания умерли 126 пациентов. Выздоровели в общей сложности 3730 больных, за минувшие сутки из больниц выписались 223 человека.

Такие данные по состоянию на 25 марта обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса в мире «набирает обороты».

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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Предыдущие шесть модификаций вируса были известны десятки лет, но чтобы вызвать глобальную пандемию, им не хватало одной мутации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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