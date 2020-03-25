2020-03-25T07:47:21+03:00
Происшествия

Жителей курильского острова Парамушир эвакуируют из-за угрозы цунами

Людей выводят на возвышенности в безопасную зону
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Высота первой волны составила всего 50 смВысота первой волны составила всего 50 смФото: REUTERS
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Жителей курильского острова Парамушир эвакуируют из-за угрозы цунами, которая была вызвана мощным землетрясением в среду, 25 марта.

Сайт kp.ru писал, что магнитуда подземных толчков составила 7,2 балла.

Ситуацию взял под контроль губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Согласно данным районной администрации, жителей Северо-Курильска выводят на возвышенности. В первую очередь была организована эвакуация воспитанников дошкольного учреждения и школы.

По состоянию на 14.30 по местному времени (6:30 мск) все население находится в безопасной зоне - это около 400 человек.

"Безопасность людей для нас – самое важное. Надо сделать так, чтобы в зоне, которая может попасть под воздействие волны, не было людей. Кроме того, необходимо понять, к каким последствиям привели подземные толчки, – приводятся слова Лимаренко на сайте местного правительства.

В МЧС по Сахалинской области уточняют, что уже известно о разрушениях стояков печных труб, нарушении электроснабжения и прорывах труб отопления в больнице Северо-Курильска.

Первая волна цунами пришла в Северо-Курильск в 15.15 по местному времени. Ее высота составила около 50 см. Никто не пострадал. Угроза цунами сохраняется. Решение об отмене тревоги примут после начала отлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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