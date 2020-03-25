Жириновский назвал причину успешного сдерживания коронавируса в России

25 Март 2020 2020-03-25T08:04:33+03:00

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что успехи России в борьбе с коронавирусом связаны с введением жестких ограничительных мер.

Речь идет о запрете на проведение массовых мероприятий, закрытии кинотеатров, спортзалов и перевод многих сотрудников на удаленную работу. Кроме того, в помещениях запретили собираться более 50 человек одновременно.

"В России меньше заболевших благодаря жестким правилам карантина — это наилучший способ избежать распространения опасной инфекции, это весь мировой опыт показывает", - сказал политик в интервью "Вечерней Москве".

По его мнению, сейчас важно закрепить достигнутый результат, а что этого добиться, нужно еще больше ужесточить карантинные меры и ввести ответственность за их нарушение.

"Я этот вопрос уже поднимал в Госдуме. Нужно увольнять врачей и лишать диплома за пренебрежительное отношение к ситуации. В Ставрополе врач не просто сбежала с карантина, но еще и 11 человек заразила. В Калужской области в разгар эпидемии главврач уехал отдыхать в Таиланд", - посетовал Жириновский.

Сайт kp.ru писал, что на 24 марта в России было зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. 22 пациентов уже выписали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU