Жириновский назвал причину успешного сдерживания коронавируса в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что успехи России в борьбе с коронавирусом связаны с введением жестких ограничительных мер.
Речь идет о запрете на проведение массовых мероприятий, закрытии кинотеатров, спортзалов и перевод многих сотрудников на удаленную работу. Кроме того, в помещениях запретили собираться более 50 человек одновременно.
"В России меньше заболевших благодаря жестким правилам карантина — это наилучший способ избежать распространения опасной инфекции, это весь мировой опыт показывает", - сказал политик в интервью "Вечерней Москве".
По его мнению, сейчас важно закрепить достигнутый результат, а что этого добиться, нужно еще больше ужесточить карантинные меры и ввести ответственность за их нарушение.
"Я этот вопрос уже поднимал в Госдуме. Нужно увольнять врачей и лишать диплома за пренебрежительное отношение к ситуации. В Ставрополе врач не просто сбежала с карантина, но еще и 11 человек заразила. В Калужской области в разгар эпидемии главврач уехал отдыхать в Таиланд", - посетовал Жириновский.
Сайт kp.ru писал, что на 24 марта в России было зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. 22 пациентов уже выписали.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU
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