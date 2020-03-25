Посол Антонов: Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T09:15:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом COVID-19, если возникнет такая необходимость. Об этом говорится в распространенном заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Дипломат подчеркнул, что в условиях пандемии стоит отказаться от "устаревшей логики блокового мышления" и всем вместе противостоять вызовам.

"Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать - Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии. Пандемия COVID-19 – глобальная угроза, требующая совместного ответа", - приводятся слова посла на странице дипмиссии в Facebook.

По мнению Антонова, международное сообщество должно перестать использовать чрезвычайную ситуацию в своих интересах и для "самопиара".

Тем временем, в СМИ "гуляет" версия, по которой коронавирус был создан американскими учеными. Сайт kp.ru писал, что данные об экспериментах на летучих мышах были опубликованы в научном журнале еще в 2015 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU