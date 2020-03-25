Посол Антонов: Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом
Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом COVID-19, если возникнет такая необходимость. Об этом говорится в распространенном заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Дипломат подчеркнул, что в условиях пандемии стоит отказаться от "устаревшей логики блокового мышления" и всем вместе противостоять вызовам.
"Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию. Простые американцы должны знать - Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии. Пандемия COVID-19 – глобальная угроза, требующая совместного ответа", - приводятся слова посла на странице дипмиссии в Facebook.
По мнению Антонова, международное сообщество должно перестать использовать чрезвычайную ситуацию в своих интересах и для "самопиара".
Тем временем, в СМИ "гуляет" версия, по которой коронавирус был создан американскими учеными. Сайт kp.ru писал, что данные об экспериментах на летучих мышах были опубликованы в научном журнале еще в 2015 году.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
ИСТОЧНИК KP.RU
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