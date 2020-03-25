25 Март 2020 2020-03-25T08:52:56+03:00

Только в столице ущерб сферы составит около 100 млрд рублей

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Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы в планы не только населения, но и бизнеса. Эксперты посчитали, что из-за вируса турбизнес в крупных городах может лишиться 25 процентов годовой выручки. Только в столице сфера недосчитается почти 100 миллиардов рублей.

Отели Москвы и Санкт-Петербурга сейчас в сложном положении – поток туристов упал на 95 процентов. Деловые направления, такие как Екатеринбург, Казань, Самара, Владивосток тоже отмечают спад посещаемости.

— Отели крупных городов загружены только 5–12%. Чтобы хоть как-то минимизировать затраты собственники принимают решение отправить людей в незапланированные отпуска, но если ситуация затянется, то не исключена волна увольнений. Работу могут потерять 1-1,5 миллиона человек, — спрогнозировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов.

В последние дни начали закрывать санатории — ведомственные и принадлежащие компаниям с госучастием: например, «Газпром» приостановил работу своих отелей в Красной Поляне «Поляна 1389» и «Гранд Отель Поляна», ожидается и закрытие санаториев МВД.

Единственное направление, где дело обстоят неплохо – это курорты Краснодарского края (+10%) и Крым (+30%). на данные направления на летние месяцы по сравнению с мартом 2019 года вырос на треть.

Представители турбизнеса отмечают, что 9 запросов из 10 приходится на российские курорты, один – подбор тура за границу на осень.

— Если пандемия закончится хотя бы к лету, то закроются 30% компаний. Это самый оптимистичный прогноз, — комментирует «Известиям» исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Тем временем ассоциация туроператоров России (АТОР) просит правительство компенсировать 590 млн рублей прямых убытков туристических компаний из-за ситуации со вспышкой нового типа коронавируса в Китае. Соответствующие письмо АТОР направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Каждая страна по своему пытается обезопасить граждан и сдержать распространение эпидемии. Особенно сложная ситуация сейчас с Италии, а вот в Бразилии местные жители пока не верят в опасность заражение.

Чтобы выгнать беспечных жителей с пляжа и заставить соблюдать домашний режим, полицейские вертолеты летают низко над отдыхающими и поднимают песчаную бурю.

даже местные гангстеры оценили угрозу и встали на сторону правопорядка. Они разбросали по городу листовки, в которых требуют от людей не посещать общественные места и не выходить из квартир после восьми вечера. В противном случае обещают "научить всех уважению", сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU