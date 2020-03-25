Один из придворных Елизаветы II заразился СOVID-19
Эпидемия коронавируса не щадит никого. Перед болезнью все равны: богатые и бедные, простые люди и знаменитости. Под угрозой оказалась 94-летняя королева Елизавета II.
Оказалось, что в Букингемском дворце зафиксирован первый случай заболевания. Болезнь подхватил один из придворных служащих, но не исключено, что коронавирус уже успел передаться и другим.
Чтобы не ставить под угрозу здоровье Ее Величество, было решено, что она вместе с супругом проведет несколько недель вдали от Лондона. Вместе с монаршими особами дворец покинули восемь сотрудников персонала.
В Букингемский дворец Елизавета II и принц Филипп вернутся только перед Пасхой.
Как отметили в британском издании Hello, сейчас все работники дворца, которые контактировали с зараженным, изолированы на две недели. В Букингемском дворце работают порядка 500 человек, поэтому риски подхватить инфекцию довольно высоки.
Временные ограничительные меры введены по всему дворцу: на территорию замка больше никого не будут допускать, а все предстоящие светские мероприятия отменены.
Недавно королева обратилась к нации со словами поддержки и призвала всех быть внимательными и терпеливыми друг к другу в это непростое время, пишет сайт Дни.ру.
ИСТОЧНИК KP.RU