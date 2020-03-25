Один из придворных Елизаветы II заразился СOVID-19

25 Март 2020 2020-03-25T09:34:21+03:00

Чтобы обезопасить Ее Величество, было решено, что до Пасхи она не вернется в резиденцию

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Эпидемия коронавируса не щадит никого. Перед болезнью все равны: богатые и бедные, простые люди и знаменитости. Под угрозой оказалась 94-летняя королева Елизавета II.

Оказалось, что в Букингемском дворце зафиксирован первый случай заболевания. Болезнь подхватил один из придворных служащих, но не исключено, что коронавирус уже успел передаться и другим.

Чтобы не ставить под угрозу здоровье Ее Величество, было решено, что она вместе с супругом проведет несколько недель вдали от Лондона. Вместе с монаршими особами дворец покинули восемь сотрудников персонала.

В Букингемский дворец Елизавета II и принц Филипп вернутся только перед Пасхой.

Как отметили в британском издании Hello, сейчас все работники дворца, которые контактировали с зараженным, изолированы на две недели. В Букингемском дворце работают порядка 500 человек, поэтому риски подхватить инфекцию довольно высоки.

Временные ограничительные меры введены по всему дворцу: на территорию замка больше никого не будут допускать, а все предстоящие светские мероприятия отменены.

Недавно королева обратилась к нации со словами поддержки и призвала всех быть внимательными и терпеливыми друг к другу в это непростое время, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU