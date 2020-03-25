Россияне стали чаще оформлять лицензии на оружие

25 Март 2020 2020-03-25T09:48:46+03:00

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Россияне стали чаще обращаться за оформлением лицензии на приобретение оружия. Если в 2018 году было выдано 399 тысяч документов, то в 2019 году эта цифра составила 442 тысячи. Об этом NEWS.ru сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии.

Растет и число случаев регистрации такого оружия: за прошлый год было оформлено 480 тысяч единиц, а годом ранее – 420 тысяч.

Чаще всего граждане регистрируют охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие марки МР-155.

Спрос на оружие был всегда, но в последнее время россияне стали скупать патроны. Эксперты связывают это с переживаниями людей за свою безопасность. Многие паникуют из-за распространения коронавируса. Вместе с патронами скупают бейсбольные биты, противовирусные и иммуномодулирующие препараты.

А еще растет интерес к средствам контрацепции. Если в 2019 году на одиннадцатой неделе года было продано 477 тысяч упаковок презервативов на 122 млн рублей, то в 2020 - 589 тысяч упаковок на сумму 161 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU