Ученые создали тест на коронавирус, который определяет болезнь за пять минут

25 Март 2020 2020-03-25T11:23:35+03:00

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Ученые из Сингапура смогли разработать экспресс-тест для диагностики коронавируса. Новинка позволяет за 5-10 минут определить, поражен ли человек китайским вирусом.

Руководитель лаборатории при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура профессор Джеки Ин рассказал о новой тест-системе, получившей название Cepat. В большинстве случаев при выявлении болезни применяется метод, при котором на один образец уходит около трех часов. Львиная доля времени идет на измерение температуры – это один из базовых показателей заражения.

Новый тест не требует больших затрат на измерения и за счет этого удалось минимизировать весь процесс.

Новинка уже прошла клинические испытания и сейчас решается вопрос с лицензированием. Предполагается, что документы будут выданы в течении месяца. После этого новинка поступит во все поликлиники страны. Не исключено, что экспресс-тест на коронавирус заинтересует и другие государства, пишет Дни.ру.

В России, чтобы остановить распространение болезни, было решено ограничить работу мест массового скопления людей. Жителям страны предложено соблюдать домашний режим и без острой необходимости не покидать жилья.

Адвокат Игорь Трунов заявил ИА «НСН», что действительно заставить людей ответственно относиться к данным мерам может только страх наказания. Юрист выступил за ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нарушении карантина гражданами.

- Безусловно, нужно ужесточение. Особенно это важно в тех случаях, когда больные люди решаются скрыться из больницы или нарушить самоизоляцию. Никто не задумывается, что подобный поступок может привести к смерти других людей. И здесь вопрос уже уголовного наказания и лишения свободы до 5 лет как минимум, - заключил правозащитник.

ИСТОЧНИК KP.RU