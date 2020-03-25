2020-03-25T12:50:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому за нарушение правил карантина и, как результат, причинение смерти по неосторожности будут давать до семи лет тюрьмы
Елена КОВАЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В среду в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на территории России.В среду в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на территории России.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В среду в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на территории России.

За нарушение эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание людей, предполагается лишать свободы на срок до трех лет, если из-за нарушения произошла смерть человека - до пяти лет, а если смерть двух и более лиц - до семи лет.

- В законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одному и более лицам в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, - говорится в сообщении пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству.

- Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса, - цитирует ТАСС слова руководителя профильного думского комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее сообщалось, что нарушителей карантина могут также начать штрафовать на два миллиона рублей.

МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии
КХЛ решила досрочно завершить сезон из-за коронавируса
Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей
Мишустин поручил увеличить число больничных коек в регионах из-за ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали идею временной отмены коммунальных платежей
Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях
Голикова: ситуация с коронавирусом в России находится на контроле
Путина проинформировали о дефиците медицинских масок и антисептиков
В Госдуме предлагают запретить делать ремонт во время карантина
Сенаторам старше 65 лет уйти на домашний карантин, а гражданам возвращать деньги за все авиабилеты – инициативы Валентины Матвиенко в ситуации с коронавирусом
Ученые создали тест на коронавирус, который определяет болезнь за пять минут
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за нарушение карантина
Синоптики: В Москве наступила метеорологическая весна
ЦБ призвал банки не начислять пени заемщикам с коронавирусом
Участникам парада Победы будут измерять температуру
Цена на нефть 25 марта 2020 года: сырье марки Brent подорожало на 2,9%
Курс рубля на 25 марта 2020 года: доллар - 78,2, евро - 84,5
Россияне стали чаще оформлять лицензии на оружие
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
Один из придворных Елизаветы II заразился СOVID-19
РЖД отменяют курсирование ряда поездов внутри России