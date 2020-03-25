Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии
В среду в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на территории России.
За нарушение эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание людей, предполагается лишать свободы на срок до трех лет, если из-за нарушения произошла смерть человека - до пяти лет, а если смерть двух и более лиц - до семи лет.
- В законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одному и более лицам в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, - говорится в сообщении пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству.
- Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса, - цитирует ТАСС слова руководителя профильного думского комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Ранее сообщалось, что нарушителей карантина могут также начать штрафовать на два миллиона рублей.
МВД сняло видео о фейках про коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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