Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии

25 Март 2020 2020-03-25T12:50:57+03:00

В среду в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на территории России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому за нарушение правил карантина и, как результат, причинение смерти по неосторожности будут давать до семи лет тюрьмы

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В среду в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил на территории России.

За нарушение эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание людей, предполагается лишать свободы на срок до трех лет, если из-за нарушения произошла смерть человека - до пяти лет, а если смерть двух и более лиц - до семи лет.

- В законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одному и более лицам в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, - говорится в сообщении пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству.

- Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса, - цитирует ТАСС слова руководителя профильного думского комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Ранее сообщалось, что нарушителей карантина могут также начать штрафовать на два миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768219" frameborder="0"></iframe> МВД сняло видео о фейках про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU