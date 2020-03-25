Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях

25 Март 2020 2020-03-25T12:10:28+03:00

Два крупных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге приступят к работе уже в среду, 25 марта

Изменить размер текста: A A

Правительство решило привлечь крупные частные лаборатории к проведению тестов на наличие коронавируса COVID-19. Первые две - в Москве и Санкт-Петербурге - начнут работать по новому направлению уже со среды, 25 марта. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что ситуация с распространением инфекционного заболевания находится на контроле властей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767816" frameborder="0"></iframe> Собянин о тестировании на коронавирус.По словам мэра, в течение недели в Москве откроются девять городских мощных лабораторий по тестированию на коронавирус

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU