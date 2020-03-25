Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях
Правительство решило привлечь крупные частные лаборатории к проведению тестов на наличие коронавируса COVID-19. Первые две - в Москве и Санкт-Петербурге - начнут работать по новому направлению уже со среды, 25 марта. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что ситуация с распространением инфекционного заболевания находится на контроле властей.
Собянин о тестировании на коронавирус.По словам мэра, в течение недели в Москве откроются девять городских мощных лабораторий по тестированию на коронавирус
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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