2020-03-25T12:10:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях

Два крупных учреждения в Москве и Санкт-Петербурге приступят к работе уже в среду, 25 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство решило привлечь крупные частные лаборатории к проведению тестов на наличие коронавируса COVID-19. Первые две - в Москве и Санкт-Петербурге - начнут работать по новому направлению уже со среды, 25 марта. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что ситуация с распространением инфекционного заболевания находится на контроле властей.

Собянин о тестировании на коронавирус.По словам мэра, в течение недели в Москве откроются девять городских мощных лабораторий по тестированию на коронавирус

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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