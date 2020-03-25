2020-03-25T12:34:20+03:00
Экономика

Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей

Курс доллара продолжает меняться на торгах Мосбиржи 25 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей за одну единицу валюты. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской фондовой биржи.

При этом еще на открытии сессии американская валюта оценивалась в 78,2 рубля. Евро торговался по 84,55 рубля, что на семь копеек больше уровня закрытия Мосбиржи во вторник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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