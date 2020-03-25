Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей
Курс доллара продолжает меняться на торгах Мосбиржи 25 марта 2020 года
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Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей за одну единицу валюты. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской фондовой биржи.
При этом еще на открытии сессии американская валюта оценивалась в 78,2 рубля. Евро торговался по 84,55 рубля, что на семь копеек больше уровня закрытия Мосбиржи во вторник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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