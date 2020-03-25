25 Март 2020 2020-03-25T12:34:20+03:00

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Курс доллара на 25 марта 2020 года опустился ниже 77 рублей за одну единицу валюты. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской фондовой биржи.

При этом еще на открытии сессии американская валюта оценивалась в 78,2 рубля. Евро торговался по 84,55 рубля, что на семь копеек больше уровня закрытия Мосбиржи во вторник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765374" frameborder="0"></iframe> Минфин продаст валюту, чтобы компенсировать обвал цен на нефть.Федеральный бюджет России недополучил доходы

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ИСТОЧНИК KP.RU