Эксперт: Скорость распространения вируса в Европе могла привести к очень тяжелым последствиям, если бы не карантин

25 Март 2020 2020-03-25T15:02:18+03:00

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Скорость, с которой коронавирус распространялся в странах Европы (удвоение количества заболевших за два дня), без каких-либо ограничительных мер могла бы в течение нескольких недель привести к очень тяжелым последствиям. Так считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

- К сожалению, мы сейчас не знаем, насколько были адекватными те меры, которые вводились в разных странах Европы, и насколько они могут затормозить распространение вируса. Между введением ограничительных мер и результатом, которые они дают, обычно проходит от двух до трех недель. Поэтому сейчас у нас очень сложная ситуация в России, С одной стороны, мы можем подозревать, что вирус уже начал распространяться среди людей и есть время его остановить. С другой стороны, мы не знаем, насколько те меры, которые уже введены, помогут его затормозить, - такое мнение выразил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Александра Лукашева, в этом и состоит сложность принятия решения о каких-либо ограничительных мерах. С одной стороны, вводить избыточные запреты не хочется. Ну а с другой стороны, опыт разных стран показывает, что, если вирус не остановить, он может достаточно широко распространиться.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU