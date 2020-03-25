Песков сообщил о самочувствии Путина после визита в больницу в Коммунарке

25 Март 2020 2020-03-25T14:04:56+03:00

По словам представителя Кремля, с президентом все хорошо

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Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо. Посещение больницы в Коммунарке, в которой содержатся зараженные коронавирусом пациенты, никак не сказалось на его здоровье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Он также прокомментировал тот факт, что Владимир Путин не отказался от рукопожатия с главврачом больницы Денисом Проценко. По словам пресс-секретаря, президент здоровается за руку практически со всеми своими собеседниками.

"Он продолжает это делать, естественно с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что с главврачом больницы, которая борется с коронавирусом, "наверное, можно здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно". К тому же президент в последнее время нечасто бывает в общественных местах, передает ТАСС.

Сайт kp.ru подробно писал о визите Путина в больницу в Коммунарке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768593" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин навестил пациента с подозрением на коронавирус в больнице Коммунарки.В ходе визита президент также осмотрел помещения больницы пообщался с главным врачом больницы Денисом Проценко и отметил слаженность работы всего коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU