25 Март 2020 2020-03-25T14:15:51+03:00

Дети постарались в них выразить свое уважение к мужеству и стойкости военнослужащих ведомства

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Накануне Дня войск национальной гвардии России, который отмечается в нашей стране 27 марта, редакцией журнала «На боевом посту» войск национальной гвардии Российской Федерации вместе с кадетами Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации выпущен комплект открыток с репродукциями детских рисунков.

11 репродукций лучших рисунков кадет вошли в иллюстрированный комплект открыток.

- Будущие защитники Родины готовили рисунки к праздничной дате и постарались в них выразить свое уважение к мужеству и стойкости росгвардейцев. Работы ребят наполнены искренностью и наверняка порадуют взрослых своей непосредственностью замысловатыми сюжетами, - отметили в Росгвардии.

По эскизам кадетов ко Дню Росгвардии выпущены открытки

ИСТОЧНИК KP.RU