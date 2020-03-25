Курс евро на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Центральный банк России опубликовал официальный курс евро на 26 марта.
Курс евро на 26 марта опустился ниже 85 рублей и составил 84, 1485 рубля за единицу валюты.
При этом днем ранее цена евро составляла 85,4253 рубля. Таким образом, курс европейской валюты снизился на 1,2768 рубля.
Ранее сайт kp.ru публиковал данные о курсе рубля на 25 марта 2020 года.
Курс рубля снизился на фоне срыва сделки с ОПЕК , удешевления нефти и распространения коронавируса в мире..
Мировая экономика несет ощутимые потери из-за коронавируса. Страдают все сферы жизни во всех странах мира.
В России преднамеренное нарушение карантина предлагают приравнять к диверсии и терроризму. Соответствующий законопроект рассмотри Госдума РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU