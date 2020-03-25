2020-03-25T15:11:34+03:00
Общество

Курс евро на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ

Банк России опубликовал официальный курс евро на 26 марта
Елена КОВАЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Курс евро на 26 марта опустился ниже 85 рублей и составил 84, 1485 рубля за единицу валюты.Курс евро на 26 марта опустился ниже 85 рублей и составил 84, 1485 рубля за единицу валюты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Центральный банк России опубликовал официальный курс евро на 26 марта.

Курс евро на 26 марта опустился ниже 85 рублей и составил 84, 1485 рубля за единицу валюты.

При этом днем ранее цена евро составляла 85,4253 рубля. Таким образом, курс европейской валюты снизился на 1,2768 рубля.

Ранее сайт kp.ru публиковал данные о курсе рубля на 25 марта 2020 года.

Курс рубля снизился на фоне срыва сделки с ОПЕК , удешевления нефти и распространения коронавируса в мире..

Мировая экономика несет ощутимые потери из-за коронавируса. Страдают все сферы жизни во всех странах мира.

В России преднамеренное нарушение карантина предлагают приравнять к диверсии и терроризму. Соответствующий законопроект рассмотри Госдума РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума оперативно рассмотрит законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий
Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело против Петра Порошенко
Власти Таиланда полностью закрывают въезд и выезд из страны с 26 марта
Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус
Курс евро на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Эксперт: Скорость распространения вируса в Европе могла привести к очень тяжелым последствиям, если бы не карантин
Курс доллара на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Закрытие стоматологий в Москве: клиники будут оказывать только экстренную помощь
Украина введет 30-дневный режим ЧС из-за коронавируса
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Коронавирус у принца Чарльза: что известно о его состоянии здоровья
Умер Илья Рубинштейн - писатель и сценарист
Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курильских островах
Песков сообщил о самочувствии Путина после визита в больницу в Коммунарке
Ученые назвали скрытый симптом коронавируса
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии