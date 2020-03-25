Курс евро на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ

25 Март 2020 2020-03-25T15:11:34+03:00

Курс евро на 26 марта опустился ниже 85 рублей и составил 84, 1485 рубля за единицу валюты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Центральный банк России опубликовал официальный курс евро на 26 марта.

Курс евро на 26 марта опустился ниже 85 рублей и составил 84, 1485 рубля за единицу валюты.

При этом днем ранее цена евро составляла 85,4253 рубля. Таким образом, курс европейской валюты снизился на 1,2768 рубля.

Ранее сайт kp.ru публиковал данные о курсе рубля на 25 марта 2020 года.

Курс рубля снизился на фоне срыва сделки с ОПЕК , удешевления нефти и распространения коронавируса в мире..

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ИСТОЧНИК KP.RU