2020-03-25T15:38:40+03:00
Политика

Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело против Петра Порошенко

Экс-президент Украины обвиняется по тяжкой статье
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении Петра ПорошенкоГенпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении Петра ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР «Организация террористической деятельности» в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Следствие подозревает экс-главу государства в совершении сразу нескольких преступлений. Он является одним из организаторов ряда террористических операций по устранению высших должностных лиц и командиров военных подразделений, среди которых — Михаил Толстых («Гиви»), Арсен Павлов («Моторола») и другие.

В Генпрокуратуре отмечают, что лично Порошенко был утвержден план спецслужб по ликвидации Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова.

После объявления о выдвинутых обвинениях Петр Порошенко был объявлен в розыск. В случае если политик будет задержан, его отправят под арест.

- Проводятся дальнейшие следственные действия», — отметили в генпрокуратуре.

Данная статья относится к категории тяжких и в случае если Петр Порошенко окажется на скамье подсудимых, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Допросить бывшего президента страны хотели и в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины, но на допрос Петр Порошенко не явился. Он предпочел уехать из страны. Куда именно уехал фигурант полутора десятков уголовных дел, адвокаты уточнять не стали.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти, а после организовали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдума оперативно рассмотрит законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий
Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело против Петра Порошенко
Власти Таиланда полностью закрывают въезд и выезд из страны с 26 марта
Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус
Курс евро на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Эксперт: Скорость распространения вируса в Европе могла привести к очень тяжелым последствиям, если бы не карантин
Курс доллара на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Закрытие стоматологий в Москве: клиники будут оказывать только экстренную помощь
Украина введет 30-дневный режим ЧС из-за коронавируса
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Коронавирус у принца Чарльза: что известно о его состоянии здоровья
Умер Илья Рубинштейн - писатель и сценарист
Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курильских островах
Песков сообщил о самочувствии Путина после визита в больницу в Коммунарке
Ученые назвали скрытый симптом коронавируса
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии