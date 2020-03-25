Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело против Петра Порошенко

25 Март 2020 2020-03-25T15:38:40+03:00

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Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР «Организация террористической деятельности» в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Следствие подозревает экс-главу государства в совершении сразу нескольких преступлений. Он является одним из организаторов ряда террористических операций по устранению высших должностных лиц и командиров военных подразделений, среди которых — Михаил Толстых («Гиви»), Арсен Павлов («Моторола») и другие.

В Генпрокуратуре отмечают, что лично Порошенко был утвержден план спецслужб по ликвидации Героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова.

После объявления о выдвинутых обвинениях Петр Порошенко был объявлен в розыск. В случае если политик будет задержан, его отправят под арест.

- Проводятся дальнейшие следственные действия», — отметили в генпрокуратуре.

Данная статья относится к категории тяжких и в случае если Петр Порошенко окажется на скамье подсудимых, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Допросить бывшего президента страны хотели и в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины, но на допрос Петр Порошенко не явился. Он предпочел уехать из страны. Куда именно уехал фигурант полутора десятков уголовных дел, адвокаты уточнять не стали.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти, а после организовали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU