Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T17:31:50+03:00

Правительство предполагает выделить от 3 до 3,5 миллиардов рублей на поддержку туроператоров Фото: Иван ВИСЛОВ

Возмещению подлежат убытки тех туристических агентств, которые возникли в период с 24 января по 30 марта

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Российские туроператоры в сфере выездного туризма могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий. Выплаты в качестве господдержки связаны с рядом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции во многих странах мира.

- Также правительство предполагает выделить от 3 до 3,5 миллиардов рублей на поддержку туроператоров, и это впервые за всю историю развития выездного сегмента отрасли, - передает ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Турпомощь".

Деньги могут быть получены турагенствами в двух вариантах. В первом случае предусматривается компенсацию туроператорам, которые понесли потери по линии авиаперевозки, включая затраты по возврату туристов в Россию.

Второй вариант - прямые выплаты. Предполагается, что они будут пропорционально равны размеру фонда персональной ответственности из общей цены туристического продукта оператора.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году туроператоры выплатят в фонд "Турпомощь" всего по 1 рублю. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал турбизнес и авиакомпании первыми отраслями экономики, пострадавшими из-за коронавируса. По его мнению, такое решение необходимо для урегулирования ситуации, сложившейся на российском туристском рынке из-за распространения коронавируса и закрытием ряда туристских направлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU