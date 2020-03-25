2020-03-25T18:08:56+03:00
Экономика

Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина

Евро также подорожал в цене до 85 рублей
Юлия Кекова
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До начала обращения главы государства американская валюта стояла 78,57 рубля, а евро - 85,08 рубля.До начала обращения главы государства американская валюта стояла 78,57 рубля, а евро - 85,08 рубля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курс валюты вырос на фоне обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Согласно данным по состоянию на 17:20 по мск цена доллара выросла на 98 копеек относительно закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 79,23 рубля. Евро тоже подорожал и достиг отметки в 85,66 рубля

До начала обращения главы государства американская валюта стояла 78,57 рубля, а евро - 85,08 рубля.

Однако биржевые индексы в ходе торгов Мосбиржи ускорили свой рост - индекс Мосбиржи составляет 2444,23 пункта, РТС - 975,18 пункта.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о важных заявлениях Путина 25 марта в ходе обращения к гражданам. Президент сообщил о ряде необходимых мер, в частности которые касаются экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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