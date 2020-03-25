Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина
Курс валюты вырос на фоне обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
Согласно данным по состоянию на 17:20 по мск цена доллара выросла на 98 копеек относительно закрытия предыдущей торговой сессии и достигла 79,23 рубля. Евро тоже подорожал и достиг отметки в 85,66 рубля
До начала обращения главы государства американская валюта стояла 78,57 рубля, а евро - 85,08 рубля.
Однако биржевые индексы в ходе торгов Мосбиржи ускорили свой рост - индекс Мосбиржи составляет 2444,23 пункта, РТС - 975,18 пункта.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о важных заявлениях Путина 25 марта в ходе обращения к гражданам. Президент сообщил о ряде необходимых мер, в частности которые касаются экономики.
ИСТОЧНИК KP.RU