Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей

25 Март 2020 2020-03-25T19:15:04+03:00

Исключением будет только производства продукции, необходимой для борьбы с инфекцией

Изменить размер текста: A A

Вся следующая неделя для предприятий промышленности России будет нерабочей. Об этом заявил глава Минпрома Денис Мантуров.

Сообщается, что в качестве исключения будут работать только те объекты, которые изготавливают продукцию, необходимую для борьбы с коронавирусом и его распространением.

Напомним, в среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам сообщил, что в России неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. По его мнению, такие "длинные выходные" позволят снизить скорость распространения инфекции в стране среди населения.

Исключения составят только продуктовые магазины, банки, аптеки, общественный транспорт и органы власти. Россияне смогут не только остаться дома, но и сохранить заработную плату.

Отдельно Владимир Путин призвал не надеяться на "русский авось", а следовать рекомендациям специалистов, которые делают все необходимое в целях борьбы с вирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768714" frameborder="0"></iframe> Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU