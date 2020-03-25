2020-03-25T19:15:04+03:00
В мире

Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей

Исключением будет только производства продукции, необходимой для борьбы с инфекцией
Юлия Кекова
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Денис Мантуров - глава Минпрома.Денис Мантуров - глава Минпрома.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вся следующая неделя для предприятий промышленности России будет нерабочей. Об этом заявил глава Минпрома Денис Мантуров.

Сообщается, что в качестве исключения будут работать только те объекты, которые изготавливают продукцию, необходимую для борьбы с коронавирусом и его распространением.

Напомним, в среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам сообщил, что в России неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. По его мнению, такие "длинные выходные" позволят снизить скорость распространения инфекции в стране среди населения.

Исключения составят только продуктовые магазины, банки, аптеки, общественный транспорт и органы власти. Россияне смогут не только остаться дома, но и сохранить заработную плату.

Отдельно Владимир Путин призвал не надеяться на "русский авось", а следовать рекомендациям специалистов, которые делают все необходимое в целях борьбы с вирусом.

Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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