Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей
Вся следующая неделя для предприятий промышленности России будет нерабочей. Об этом заявил глава Минпрома Денис Мантуров.
Сообщается, что в качестве исключения будут работать только те объекты, которые изготавливают продукцию, необходимую для борьбы с коронавирусом и его распространением.
Напомним, в среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам сообщил, что в России неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. По его мнению, такие "длинные выходные" позволят снизить скорость распространения инфекции в стране среди населения.
Исключения составят только продуктовые магазины, банки, аптеки, общественный транспорт и органы власти. Россияне смогут не только остаться дома, но и сохранить заработную плату.
Отдельно Владимир Путин призвал не надеяться на "русский авось", а следовать рекомендациям специалистов, которые делают все необходимое в целях борьбы с вирусом.
Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU