Сахар подорожал на 7%, гречка - на 2,8%

25 Март 2020 2020-03-25T19:26:20+03:00

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За неделю - с 17 по 23 марта - сахар в российских магазинах подорожал на 7%. Стоимость гречки увеличилась на 2,8%, а куриные яйца - на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цены на рис, муку и макароны тоже выросли в среднем на 1-1,2%. Соль подорожала на 0,8%, свинина, мясо кур и мясные консервы - на 0,7%, говядина, молоко и подсолнечное масло - на 0,4%.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на лук репчатый – 3,5%, картофель – 2,6%, морковь – 2,5%, яблоки – 1,4%, капусту белокочанную – 1,3%. В то же время огурцы стали дешевле на 6,1%", - сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Снижение стоимости продукции наблюдается также в топливной сфере. Цены на дизельное топливо упал на 0,1%. Автомобильное топливо стоит так же, как и неделю назад.

Сайт kp.ru писал, что ранее вице-премьер Виктория Абрамченко призвала граждан не волноваться - гречки в России достаточно. Да и наличии других продуктов в стране тоже беспокоиться не стоит - отечественные производители способны обеспечить граждан всем необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU