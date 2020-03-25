2020-03-25T20:47:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: «В Москве готовим около 5 тысяч коек для больных коронавирусом»

Пациентов уже начали принимать некоторые действующие больницы
Светлана ВОЛКОВА
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Пациент с подозрением на коронавирус прибывает в больницу в Коммунарке.Пациент с подозрением на коронавирус прибывает в больницу в Коммунарке.Фото: REUTERS
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Сегодня, 25 марта, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Главной темой стала пандемия коронавируса в мире и ситуация с инфекцией в России и Москве. В частности, обсудили строительство новой больницы для пациентов с коронавирусом в Новой Москве. В ней будет 500 мест, из них 250 – в реанимации. Для клиники закупается более 20 тысяч единиц медицинского оборудования. Строители планируют открыть больницу в ближайшие три недели.

- В Китае к строительству своей больницы для больных коронавирусом готовились месяц, подвозили конструкции, потом вышли и за неделю построили, - сказал Сергей Собянин. - А у нас не было заделов ни по конструкциям, ни по материалам. Мы строим не временное здание, а клинику, которая будет работать не одно десятилетие. Мы подготовим около 5 тысяч коек для больных коронавирусом. Некоторые из них уже работают - в Склифе, городских больницах. Дай Бог, чтобы остальные койки не понадобились.

Мэр напомнил, что в год в столице обычно болеют пневмонией около 6 тысяч человек, из них около 50 человек умирает.

- Это серьезная болезнь, и врачи всегда на передовой, всегда спасают пациентов, - сказал Сергей Собянин. – Мы сейчас отдаем для больных коронавирусом лучшие клиники – в Коммунарке, перинатальный центр в 67-й больнице. А старые инфекционные больницы мы сейчас серьезно перестраиваем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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