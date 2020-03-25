2020-03-25T23:33:39+03:00
Общество

Иммунолог рассказал, как отразится "неделя выходных" на здоровье россиян

По мнению специалиста, всеобщий мини-отпуск является весьма эффективной мерой для профилактики
Юлия КУЗЬМИНАЮлия Кекова
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Неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочейНеделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как изменится жизнь россиян во время выходной недели.

Ранее 25 марта президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей. Такое решение глава государства принял в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

- Такой всеобщий отпуск является весьма эффективной мерой, фактически это аналог карантина. Единственное, что, конечно, нужно как-то ограничить скопление людей в общественных местах и в транспорте в любом случае в этот период, - сказал Крючков в эфире Радио "Комсомольская правда".

За это время многие смогут восстановить свои силы после напряженных трудовых будней, провести время с семьей и близкими.

Сайт kp.ru писал, что главный инфекционист Минздрава РФ призвала россиян не заниматься самолечением. По словам Елены Малинниковой, лучше всего обратиться за квалифицированной помощью к специалистам.

Напомним, власти России принимают все необходимые меры, чтобы сохранить здоровье и жизни своих граждан. По словам Путина, это самый главный приоритет для государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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