Срок приема заявок на участие в конкурсе президентских грантов продлили до 6 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T01:11:56+03:00

Срок приема заявок на участие в конкурсе президентских грантов продлен до 6 апреля 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоги конкурса, как и планировалось ранее, будут подведены до 15 июня 2020 года

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Фонд президентских грантов принял решение продлить срок приема заявок на участие в конкурсе президентских грантов, дата последнего дня, когда можно будет подать такой заявку, переносится с 31 марта на 6 апреля 2020 года.

Сообщая эту новость, в Фонде пояснили, что такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с которым в стране установлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля. Эти меры направлены на то, чтобы сохранить здоровье граждан и минимизировать риски новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

«Мы полагаем, что руководители и сотрудники некоммерческих организаций могут использовать это время с дополнительной пользой. Появляется еще один повод, чтобы немного успокоить себя и близких, а еще… лучше проработать свои проекты на конкурс президентских грантов. Потому что эпидемии заканчиваются, а добрые дела – никогда!», - говорится в заявлении Фонда, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что дополнительные шесть дней приема заявок не отразятся на общих сроках проведения конкурса, его итоги будут подведены до 15 июня 2020 года, как и планировалось ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU