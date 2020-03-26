2020-03-26T03:23:30+03:00
В мире

Семья пропавшего в Иране экс-агента ФБР Левинсона заявила, что он умер в тюрьме

Родственники бывшего сотрудника спецслужб США не знают, когда он скончался, говорят, что еще до начала пандемии коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Семья экс-агента ФБР Левинсона заявила, что он умер в тюрьме в ИранеСемья экс-агента ФБР Левинсона заявила, что он умер в тюрьме в ИранеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семья бывшего агента Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Левинсона, пропавшего в Иране в 2007 году, уверена, что он умер в одной из иранских тюрем.

Родственники «похищенного Тегераном» сотрудника спецслужб США, по их словам, сделали такой вывод на основании «недавно полученной информацию от американских официальных лиц», передает телеканал CNN со ссылкой на заявление семьи Левинсона.

«Наш прекрасный муж и отец умер, находясь под стражей в Иране. Мы не знаем, когда и каким образом он умер, нам известно только то, что это произошло перед пандемией COVID-19», - говорится в заявлении родственников экс-агента ФБР.

Напомним, как писал kp.ru, Роберт Левинсон въехал в республику под видом бизнесмена с некоей деликатной миссией – предположительно, он собирал информацию об иранской ядерной программе для ЦРУ. Но, видимо, спецагент был раскрыт и пропал. В Вашингтоне считают, что Левинсона похитили иранские спецслужбы, однако Тегеран эти обвинения отрицает. Власти Ирана неоднократно заявляли, что не задерживали Левинсона, отрицая всякую причастность к его исчезновению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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