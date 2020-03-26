2020-03-26T03:53:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп сомневается, что G20 утвердит общую стратегию борьбы с коронавирусом

Экстренный саммит в формате видеоконференции состоятся 26 марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп не уверен, что лидеры стран «Большой двадцатки» смогут договориться об общей стратегии борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Примерно так он во время брифинга в Белом доме ответил на вопрос одного из журналистов президентского пула, «какого рода скоординированного ответа» коллег по G20 ожидает глава Америки. Утром (по вашингтонскому времени) в четверг, 26 марта, состоится экстренный саммит лидеров «двадцатки». С учетом пандемии, переговоры пройдут в формате видеоконференции.

«Нет скоординированного. У нас состоится встреча в общей сложности 20 стран, включая нас. Это будет конференц-звонок завтра утром. Предвкушаю (общение – прим. ред.) с людьми, которых я знаю, и они мне нравятся. Но это будет интересный разговор», - приводит ответ Трампа агентство Reuters.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключают, что Соединённые Штаты могут превратиться в новый очаг распространения COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал о мерах борьбы с распространением коронавируса и поддержки населения, предпринимаемых правительством в нашей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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