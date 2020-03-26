2020-03-26T04:52:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Такая мера в российских вузах принимается с целью профилактики коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Фото: Сергей Карпов/ТАСССтудентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Фото: Сергей Карпов/ТАСС
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Студентов российских вузов с профилактической целью из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Такое распоряжение издал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В документе говорится, что руководителям всех находящихся в ведении министерства вузов велено «обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года». В отношении неподведомственных ведомству вузов это распоряжение носит рекомендательный характер, передает ТАСС.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал о мерах борьбы с распространением коронавируса и поддержки населения, предпринимаемых правительством.

Кроме того, глава государства подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с которым в стране следующая неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей, но с сохранением зарплаты.

Эти меры направлены на то, чтобы сохранить здоровье граждан и минимизировать риски новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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