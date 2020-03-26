2020-03-26T06:39:16+03:00
Общество

«Он вторую неделю болеет каким-то ОРВИ»: Жена летчика Ярошенко говорит, что он не получает помощь из-за коронавируса

По словам женщины, в результате плохого питания в американской тюрьме у ее супруга сильно снижен иммунитет
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Российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в исправительном учреждении в США, заболел ОРВИ, но не получает медицинскую помощь из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом ТАСС в четверг сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко.

«Он вторую неделю болеет каким-то ОРВИ. В санчасть не может попасть, потому что все врачи, видимо, в госпиталях. То есть у них там никого не принимают», - сказала собеседница агентства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Константин Ярошенко пожаловался на ухудшение здоровья еще в ноябре прошлого года. Тогда же россиянин обратился к администрации тюрьмы «Данбери», чтобы ему предоставили необходимое лечение, однако должной медицинской помощи так и не получил.

Россиянина по подозрению в контрабанде наркотиков задержали в Либерии в 2010 году, 7 сентября 2011 года суд в США приговорил его к 20 годам заключения, а 7 октября 2019 года американские власти в очередной раз отказались передать летчика России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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