2020-03-26T08:03:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ рассказал о шести способах для победы над пандемией коронавируса

Тедрос Гебреисус отметил, что ограничение на передвижение граждан недостаточна для противодействия распространению заболеваний
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава ВОЗ рассказал о шести способах для победы над пандемиейГлава ВОЗ рассказал о шести способах для победы над пандемиейФото: REUTERS
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что самоизоляция граждан и ограничения на их передвижения «позволяют всего лишь выиграть время в борьбе с пандемией, однако этого мало для спасения жизней», а для победы над коронавирусом COVID-19 необходим целый комплекс мер.

По его словам, существует шесть способов, которые в комплексе помогут победить коронавирус. Во-первых, он обратил внимание на систему здравоохранения, которую нужно улучшать, а медперсонал необходимо научить работать с заболевшими.

Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить число проводимых тестов на COVID-19. Должны быть дополнительные больницы для приема пациентов, а все контакты заболевших надо отслеживать. Глава ВОЗ также рекомендовал перебросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

«Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать – вот способ избежать дальнейших ограничений», - заявил глава ВОЗ.

Напомним, ограничение на передвижение граждан является одной из самых популярных мер в рамках борьбы с коронавирусом. Как писал сайт kp.ru, на данный момент под домашним карантином находится треть населения планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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