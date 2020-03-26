2020-03-26T09:29:20+03:00
Экономика

Управляющие компании отменят штрафы за неоплаченные услуги ЖКХ

Но полностью освобождать россиян от платежей пока не планируют
Елена АКИМОВА
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На время эпидемии россиян не будут штрафовать за просроченные платежи по коммуналкеНа время эпидемии россиян не будут штрафовать за просроченные платежи по коммуналкеФото: Олег УКЛАДОВ
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Управляющие компании планируют отменить штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Это будет помощью населению на время пандемии коронавируса. А вот полностью освобождать от данных платежей население не планируют, так как это может спровоцировать падение отрасли.

О своем решении предоставить льготы уже заявили в ряде крупный управляющих компаний. В их числе ПАО «Городские Инновационные Технологии», в которое входит 25 УК в разных регионах (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новосибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Челябинск, Крым и другие), «Жилищное объединение Мурмана» (более 15 УК Мурманской области), а также управляющая компания «Уютный дом» в Казани.

В столице тоже имеется документ, который временно приостанавливает начисление пеней за просрочку оплаты ЖКУ для людей, старше 65 лет. Для данной категории граждан введен обязательный домашний режим.

До этого размер пеней — 0,003% от суммы платежки в день начиная с 31-го дня просрочки.

Отменять пени будут по личному заявлению граждан, которые не смогут оплатить коммуналку. Жильцы должны будут обратиться в свою УК или ресурсоснабжающую организацию (РСО), которая оказывает услуги гражданам напрямую. Не исключено, что подать документ можно будет по электронной почте.

— Это разумная мера, поскольку она позволит освободить граждан, оказавшихся в сложной ситуации, от дополнительных расходов. Прежде всего в этом нуждаются пенсионеры и люди на вынужденном карантине, — комментирует «Известиям» эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Ранее президент обращаясь к нации в связи с эпидемией сказал, что будут предоставлены отсрочки по кредитным платежам. Помимо этого, дни с 28 марта по 5 апреля в стране объявлены выходными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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