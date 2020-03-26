Эксперты прогнозируют увеличение цен на смартфоны на 10-20 процентов
Во втором квартале 2002 года цены на смартфоны могут увеличиться на 10-20 процентов. Такие прогнозы эксперты делают, учитывая ослабление курса рубля и ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Вероятно, что подорожание отразится уже на новой партии телефонов, которая поступит в продажу в апреле. На некоторые модели цены уже начали расти. Так, iPhone 11 в фирменных магазинах Apple подорожал на 3,5%.
Увеличение цен повлечет за собой снижение объемов продаж «умных» телефонов. Падение возможно на 40-50 процентов, что отразится на годовых показателях, сократив продажи на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.
- Изменение цен будет связано не столько с коронавирусом, сколько с падением курса рубля, - отметила в разговоре с «Известиями» директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.
В Ozon отметили, что производители и поставщики смартфонов и электроники уже предупредили о том, что в марте-июне будет происходить корректировка цен на продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU