2020-03-26T11:32:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Сенат США одобрил выделение 2 трлн долларов для помощи экономике из-за коронавируса

На борьбу с коронавирусной инфекцией пойдет 46 млрд долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сенат США одобрил выделение 2 трлн долларов помощи экономике из-за коронавирусаСенат США одобрил выделение 2 трлн долларов помощи экономике из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Сенат США одобрил законопроект о выделении двух трлн долларов для стимулирования экономики на фоне развития коронавируса нового типа.

В рамках принятых мер предполагается, что на борьбу с коронавирусной инфекцией выделят 46 млрд долларов. На поддержку малого бизнеса и отдельные меры по налоговым каникулам пойдут 350 млрд, а для расширенного страхования безработицы – 250 млрд.

На формирование стабилизационного фонда для предприятий, штатов и городов потратят 500 млрд. Столько же выделят на выплаты американским налогоплательщикам: по 1,2 тыс. долларов – на взрослого, и по 500 долларов - на ребенка. Ранее взрослому полагалось по тысячи долларов.

После того, как пакет мер был одобрен в Сенате, он поступит в Палату представителей, после чего окажется на столе у американского лидера Дональда Трампа.

На данный момент в США зарегистрировано 55 267 случаев заражений. Выздоровели 354 человека, погибли – 803.

ИСТОЧНИК KP.RU

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