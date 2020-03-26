Сенат США одобрил выделение 2 трлн долларов для помощи экономике из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T11:32:23+03:00

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Сенат США одобрил законопроект о выделении двух трлн долларов для стимулирования экономики на фоне развития коронавируса нового типа.

В рамках принятых мер предполагается, что на борьбу с коронавирусной инфекцией выделят 46 млрд долларов. На поддержку малого бизнеса и отдельные меры по налоговым каникулам пойдут 350 млрд, а для расширенного страхования безработицы – 250 млрд.

На формирование стабилизационного фонда для предприятий, штатов и городов потратят 500 млрд. Столько же выделят на выплаты американским налогоплательщикам: по 1,2 тыс. долларов – на взрослого, и по 500 долларов - на ребенка. Ранее взрослому полагалось по тысячи долларов.

После того, как пакет мер был одобрен в Сенате, он поступит в Палату представителей, после чего окажется на столе у американского лидера Дональда Трампа.

На данный момент в США зарегистрировано 55 267 случаев заражений. Выздоровели 354 человека, погибли – 803.

ИСТОЧНИК KP.RU