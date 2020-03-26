2020-03-26T11:50:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Отдельные операционные и резервы лекарств: для украинских чиновников готовят VIP-палаты

Комнаты с государственной охраной должны быть подготовлены в 17 киевских больницах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Для украинских чиновников готовят VIP-палатыДля украинских чиновников готовят VIP-палатыФото: REUTERS
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Врачам Украины поручили подготовить для лечения чиновников высокого ранга VIP-палаты с государственной охраной в 17 киевских больницах.

Как передает Bihus.Info, главные условия - изоляция от других помещений. Площадь палаты должна быть не менее 13 квадратных метров с круглосуточными сестринскими постами, а также с отдельными резервами лекарств и отдельными операционными.

По данным издания, приказ о создании таких плат разослал департамент здравоохранения Киева. При этом, как передает hromadske, мэр украинской столицы Виталий Кличко отрицает подготовку VIP-палат.

«Такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали», - заявил киевский мэр.

Как сообщал сайт kp.ru, сейчас на Украине опасаются, что число жертв коронавируса может быть катастрофическим. По официальным данным, на Украине коронавирусом заразились уже 145 человек, скончались пять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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