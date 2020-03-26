Мишустин поручил обеспечить скорейшее возведение инфекционных центров для военнослужащих

26 Март 2020 2020-03-26T11:55:53+03:00

В Минобороны сообщили, что возведут модульные центры до 15 мая

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству обороны обеспечить скорейшее возведение строительство 16 модульных инфекционных центров для лечения военнослужащих.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны выполнит правительственное поручение до 15 мая.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее правительство России в рамках государственного оборонного заказа направило Министерству обороны 8,8 миллиарда рублей на строительство инфекционных центров для оказания помощи военнослужащим пациентам.

Здания центров должны быть возведены на базе модульных быстровозводимых конструкций. Доклад о строительстве центров Минобороны должно предоставить не позже 1 февраля 2021 года.

Также сайт kp.ru сообщал, что на строительство инфекционного центра в Новой Москве для больных коронавирусом перебросили строителей метро.

ИСТОЧНИК KP.RU