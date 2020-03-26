Стоимость электроэнергии для фермеров могут снизить в три раза

26 Март 2020 2020-03-26T11:59:18+03:00

Стоимость электроэнергии для фермеров может быть снижена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Минсельхоз направил в Минэнерго свои предложения о снижении стоимости электоэнергии для фарерских хозяйств. В предложении отмечается, что эти меры должны коснуться сельхозтоваропроизводителей, чей годовой доход не превышает 120 миллионов рублей.

Министерство также предложило сделать эту категорию аграгиев льготной и приравнять к населению, которое платит за электроэнергию по регулярным тарифам, передает «Российская газета».

Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета 26 декабря 2019 года.

«Прошу проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. Люди тоже ставят этот вопрос», - заявил тогда президент.

В настоящее время небольших хозяйства платят за электроэнергию по 9,5-10 рублей за киловатт. В то время как для населения (к этой категории Минсельзох предлагает приравнять льготные категории сельхозтоваропроизводителей) установлен тариф менее 3 рублей за киловатт.

ИСТОЧНИК KP.RU