Собчак сообщила, что результат теста на коронавирус ее матери Людмилы Нарусовой - отрицательный

26 Март 2020 2020-03-26T12:11:26+03:00

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Тест на коронавирус COVID-19 у Людмилы Нарусовой показал отрицательный результат, по итогам проведенного обследования ей поставили диагноз – пневмония. Об этом сообщила Ксения Собчак и призвала беречь своих родителей.

«Результат теста отрицательный. Диагноз-Пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда. Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня что не видимся», - рассказал она.

Как сообщал сайт kp.ru, утром в четверг, 26 марта, мама Ксении Собчак была госпитализирована в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Незадолго до этого в туже больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию попали певец Лев Лещенко и его жена Ирина Багудина.

ИСТОЧНИК KP.RU