2020-03-26T13:35:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперативный штаб Тюменской области: регион не станет источником распространения COVID-19

Именно в этом регионе были размещены первые эвакуированные из Китая
Елена АКИМОВА
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Главный санитарный врач РФ Анна Попова. Фото: оперативный штаб Тюменской областиГлавный санитарный врач РФ Анна Попова. Фото: оперативный штаб Тюменской области
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В оперативном штабе Тюменской области заверили, что ситуация с коронавирусом в регионе под контролем. Несмотря на то, что именно сюда прилетел первый самолет с эвакуированными из китайского Уханя россиянами.

Борт Воздушно-космических сил с почти сотней пассажиров приземлился в аэропорту Рощино в начале февраля. Тогда многие опасались, что люди могут быть заражены и представлять угрозу, но все оперативные службы показали, как слажено и продумано может быть выстроена работа.

- Мы считаем, что моими коллегами в Тюменской области сделано все необходимое для того, чтобы рисков не было совсем, - отметила позже на встрече с журналистами главный санитарный врач РФ Анна Попова.

На летном поле аэропорта пассажиров встречали медики, пограничники и таможенники. Прибывшие в медицинских масках, встречающие – в специальных средствах защиты.

После прохождения медосмотра, паспортного и таможенного контроля людей отправили в пригородный реабилитационный центр на 14-дневный карантин. В здание аэропорта эвакуированные не заходили, а багаж и сам самолет были продезинфицированы на специальной площадке.

- Таким образом, рисков для распространения инфекции нет, - подчеркнула Анна Попова.

Реабилитационный центр «Градостроитель» был выбран не случайно. За короткое время территорию удалось подготовить к функционированию в закрытом режиме: дополнительное ограждение, внутренняя и наружная системы видеонаблюдения.

- Но самое главное, что этот центр обладает автономной системой канализации, собственной дезинфекционной камерой и специально оборудованной прачечной, - отметила Анна Попова.

В реабилитационном центре с эвакуированными людьми работали специально подготовленные тюменские медики и врачи из Москвы.

Ранее Анна Попова отметила : "Мы выстроили надежную систему эпидемиологической защиты. Я бы сказала - оборону". О том, как россиян защищают от эпидемии, глава Роспотребнадзора рассказала "Комсомольской правде".

Эвакуированных из Китая людей вывели из самолета в аэропорту Тюмени.Мария САННИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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