2020-03-26T13:51:01+03:00
Экономика

Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей в России. В Кремле уточнили характер меры

Ранее президент России предложил ввести налог в 13% на вклады общим объемом свыше 1 миллиона рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле уточнили, являются ли налоги на вклады временными мерамиВ Кремле уточнили, являются ли налоги на вклады временными мерамиФото: Анастасия Осипова
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Президент России Владимир Путин не уточнил, будет ли отменен налог на вклады свыше 1 миллиона рублей после того, как вызванный коронавирусом кризис удастся преодолеть. Поэтому называть данную меру временной пока не стоит. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что это же касается введения новых налогов на выводимые за рубеж дивиденды.

"В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных проявлений. Президент сроки не обозначил", - сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, что в среду, 25 марта, Владимир Путин обратился к россиянам. На фоне ситуации с коронавирусом было объявлено о введении дополнительных мер поддержки семей с детьми, а также малого и среднего бизнеса.

Кроме того, президент предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды, а для вкладов и ценных бумаг общим объемом более одного миллиона рублей призвал ввести 13-процентный налог с процентов.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ ПУТИНА

Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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