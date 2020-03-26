2020-03-26T13:55:59+03:00
Общество

За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах

Максимальная розничная стоимость этого товара снизилась на 68-34%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионахЗа неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В период с 16 по 23 марта в 15 регионах России снизилась максимальная розничная стоимость медицинских масок, а стоимость этого товара снизилась в 17 регионах. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В материалах регулятора говорится о том, что маска в Красноярском крае подешевела на 68%, до 6,4 рубля за штуку с учетом НДС. Цена маски снизилась на 47%, до 6,1 рубля в Ивановской области, на 44%, до 19,7 рубля в Пермском крае, на 38%, до 10 рублей в Рязанской области, а в Свердловской области - на 34%, до 10 рублей.

Напомним, еще в начале февраля в антимонопольной службе сообщили, что завышение цен на противовирусные препараты и медицинские маски можно рассматривать как мародерство и картельный сговор, поэтому будет «сразу же возбуждать антимонопольные дела».

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала президента России Владимира Путина о дефиците медицинских масок и антисептиков на фоне ситуации с коронавирусом. Она сообщила, что российский лидер уже принял решение о необходимых мерах

ИСТОЧНИК KP.RU

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