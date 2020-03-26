В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 65 проектов

26 Март 2020 2020-03-26T15:50:22+03:00

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Наблюдательный совет Института развития интернета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко утвердил 65 интернет-проектов, которые получат государственное финансирование. Победители первой волны конкурса на создание интернет-контента для молодежи были отобраны из более чем тысячи заявок. Общий размер субсидии — 3 млрд рублей. Участникам первой волны конкурса на развитие проектов выделят почти 1,5 млрд рублей.

ОТ БЕКМАМБЕТОВА ДО ЦЫПКИНА

«На этапе рассмотрения конкурсным комитетом 84 заявки с наибольшим баллом были разделены на несколько рейтингов с учетом их бюджетов. Например, проекты в категории «Видеоконтент» — в разрезе стоимости до и более 20 млн рублей; «Проекты в блогосфере» — до и более 5 млн и так далее. Это было сделано для обеспечения конкуренции — когда небольшой проект по стоимости, охвату не рассматривается наравне с проектами крупных производителей, при этом оба имеют достойную оценку экспертов, - пояснил председатель конкурсного комитета Алексей Гореславский. - Кроме того, отдельный рейтинг был составлен для проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

По словам эксперта, обсуждение проектов конкурсным комитетом шло несколько часов, было очень живым, а по ряду заявок провели отдельное голосование. В результате был сформирован список претендентов. Окончательное решение принимал Наблюдательный совет, куда входят режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, председатель Комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, видеоблогер Амиран Сардаров и другие.

«По итогам первой волны было отобрано 65 совершенно разноплановых проектов, - сообщил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. - Это анимационные, художественные и документальные сериалы, посвященные Великой Отечественной войне; молодежные сериалы, например, о киберспортсменах; документальные фильмы о молодых российских ученых, добровольческом движении, экоактивистах; циклы фоторепортажей, образовательные курсы, навигатор по музеям малых городов; спецпроект, посвященный смешанным боевым искусствам, и многие другие».

«НАЧНИ С СЕБЯ»

В финальную часть конкурса вышли и три проекта, разработанные издательским домом «Комсомольская правда».

Коротко расскажем о каждом из них:

Проект «Начни с себя» состоит из коротких познавательных видеороликов о столичных и региональных молодых эко-активистах. Акцент будет сделан на необычных героях, трендсеттерах, популярных блогерах, ученых, молодых семьях, рассказывающих на своем примере о разумном потреблении и возможности повлиять на изменение экологического состояния планеты, начав с себя.

Проект «Спортивная слава России» посвящен успехам юных российских спортсменов. В качестве интерактивного функционала портал предоставит пользователям возможность голосовать за наиболее интересные им виды спорта и понравившихся спортсменов.