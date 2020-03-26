В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ

26 Март 2020 2020-03-26T16:49:19+03:00

Документ предусматривает увеличение размера выплат в тех случаях, когда пособия ниже минималки

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В Госдуму внесли проект о повышении оплаты больничных до уровня минимального размера оплаты труда. Документ подготовлен в правительстве, теперь его должны рассмотреть в Госдуме. Согласно предложению, больничные будут увеличены до показателей МРОТ, если их сумма у работников была ниже.

- В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный размер оплаты труда для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентов;,- сказано в документе.

Если человек работает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, то пособие будут рассчитывать из МРОТ но пропорционально продолжительности рабочего времени.

В этом же документе сказано, что семьи, имеющие право на ежемесячную выплату по рождению первого или второго ребенка, могут не ходить подавать документы - назначение выплат будет беззаявительным.

Увеличенный размер пособия по болезни поможет россиянам, оказавшимся в больнице на время пандемии, пережить это не простое время.

ИСТОЧНИК KP.RU