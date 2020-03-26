В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
В Госдуму внесли проект о повышении оплаты больничных до уровня минимального размера оплаты труда. Документ подготовлен в правительстве, теперь его должны рассмотреть в Госдуме. Согласно предложению, больничные будут увеличены до показателей МРОТ, если их сумма у работников была ниже.
- В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, минимальный размер оплаты труда для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентов;,- сказано в документе.
Если человек работает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, то пособие будут рассчитывать из МРОТ но пропорционально продолжительности рабочего времени.
В этом же документе сказано, что семьи, имеющие право на ежемесячную выплату по рождению первого или второго ребенка, могут не ходить подавать документы - назначение выплат будет беззаявительным.
Увеличенный размер пособия по болезни поможет россиянам, оказавшимся в больнице на время пандемии, пережить это не простое время.
ИСТОЧНИК KP.RU