В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
Режим самоизоляции в России нарушили больше 500 человек. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Напомним, 11 марта Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых нужен карантин вне зависимости от того, есть у прибывшего в страну человека симптомы простудного заболевания или нет. В правительстве отменили все рейсы, оставив только те, что соединяют столицы. Всех прибывающих в Москве планируют проверять на коронавирус, и уже больше месяца пассажиров в аэропортах проверяют с помощью тепловизоров.
На карантин попадают также контактировавшие а заболевшими. Но несмотря на предписание властей, находятся те, кто продолжал ездить на работу и посещать общественные места. В Москве нарушителей ловят в том числе при помощи системы "умный город" - камеры идентифицируют лица тех, кто в базе.
- Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействуется порядка десяти тысяч сотрудников полиции,- сообщила РИА Новости Вовк.
премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что тех, кто не соблюдает режим изоляции в России в связи с коронавирусом, будут штрафовать.
ИСТОЧНИК KP.RU