2020-03-26T17:06:16+03:00
Общество

В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу

Прибывших из других стран граждан, а также тех, кто контактировал с зараженными, просят соблюдать режим самоизоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Прибывшим в Россию из других стран пассажирам дают предписание соблюдать 14 дней карантинПрибывшим в Россию из других стран пассажирам дают предписание соблюдать 14 дней карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим самоизоляции в России нарушили больше 500 человек. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Напомним, 11 марта Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых нужен карантин вне зависимости от того, есть у прибывшего в страну человека симптомы простудного заболевания или нет. В правительстве отменили все рейсы, оставив только те, что соединяют столицы. Всех прибывающих в Москве планируют проверять на коронавирус, и уже больше месяца пассажиров в аэропортах проверяют с помощью тепловизоров.

На карантин попадают также контактировавшие а заболевшими. Но несмотря на предписание властей, находятся те, кто продолжал ездить на работу и посещать общественные места. В Москве нарушителей ловят в том числе при помощи системы "умный город" - камеры идентифицируют лица тех, кто в базе.

- Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа. Ежедневно в них задействуется порядка десяти тысяч сотрудников полиции,- сообщила РИА Новости Вовк.

премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что тех, кто не соблюдает режим изоляции в России в связи с коронавирусом, будут штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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