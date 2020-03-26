2020-03-26T18:50:47+03:00
Общество

Сбербанк даст пострадавшим от коронавируса россиянам кредитные каникулы до 6 месяцев

Ранее президент Владимир Путин предложил ввести "каникулы" по ипотечным и потребительским кредитам заемщикам, потерявшим треть дохода из-за пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ходить в банк, чтобы подать заявление на отсрочку, не нужно - это можно сделать онлайн на сайте СбербанкаХодить в банк, чтобы подать заявление на отсрочку, не нужно - это можно сделать онлайн на сайте СбербанкаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Сбербанке ввели, после предложения президента Владимира Путина, "кредитные каникулы" для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса.

В обращении к нации глава государства обратил внимание, что заболевание распространилось на многие страны, в связи с чем экономическая ситуация в мире стала нестабильной. Отсрочка в выплатах по потребительским кредитам и ипотеке могла бы помочь россиянам пережить это непростое время. Президент предложит ввести "кредитные каникулы" заемщикам, потерявшим из-за коронавируса 30 процентов доходов.

- Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять "каникулы" по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек, — сказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит агентство экономической информации Прайм.

Чтобы получить отсрочку, посещать отделение банка не требуется. Подать документы можно онлайн, через сайт Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский закрывает границы Украины из-за коронавируса даже для оставшихся заграницей граждан
Спортивные врачи объяснили, как карантин отразится на футболистах
На Кубе умер от коронавируса россиянин
Путин на саммите G20 призвал создать «зеленые коридоры» и общий фонд для борьбы с коронавирусом под эгидой МВФ
Сбербанк даст пострадавшим от коронавируса россиянам кредитные каникулы до 6 месяцев
Губернатор Тюменской области отправил на карантин по коронавирусу жителей старше 65 лет
Роза Сябитова дала совет, как найти любовь во время карантина
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
"Оставайтесь дома": Летчики "Первого полета" написали в небе послание в связи с пандемией коронавируса
Турецкий шеф-повар отдал все продукты со своего склада пострадавшим от пандемии коронавируса
В России более 500 человек привлекли к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу
В Госдуму внесли законопроект о повышении оплаты больничных до уровня МРОТ
«Берёте труселя чистые, боксерки»: В Сети набирает популярность видео-инструкция россиянина по изготовлению маски от коронавируса
Погода в Москве побила температурный рекорд
Почти половина человечества находится на карантине из-за коронавируса
В конкурсе на создание интернет-контента для молодежи победили 65 проектов
Правительство России может получить право на введение режима ЧС
Андрей Турчак: механизм «народного бюджета» принесет ощутимую пользу людям
В ВОЗ считают, что обращение Путина к россиянам следовало бы распространить в других странах мира
Путин допустил, что в России смогут победить коронавирус раньше, чем через три месяца
60% работников нравятся режим вынужденной удаленки
Минобороны: Китай в благодарность за помощь передал России миллион масок
Исследование показало, что россияне слушают во время работы на удаленке из-за коронавируса
Роскосмос не планирует переносить возвращение космонавтов с МКС на Землю из-за коронавируса
Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса
За неделю медицинские маски подешевели в 15 российских регионах
В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня