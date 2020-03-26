Сбербанк даст пострадавшим от коронавируса россиянам кредитные каникулы до 6 месяцев

26 Март 2020 2020-03-26T18:50:47+03:00

Ходить в банк, чтобы подать заявление на отсрочку, не нужно - это можно сделать онлайн на сайте Сбербанка Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Сбербанке ввели, после предложения президента Владимира Путина, "кредитные каникулы" для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса.

В обращении к нации глава государства обратил внимание, что заболевание распространилось на многие страны, в связи с чем экономическая ситуация в мире стала нестабильной. Отсрочка в выплатах по потребительским кредитам и ипотеке могла бы помочь россиянам пережить это непростое время. Президент предложит ввести "кредитные каникулы" заемщикам, потерявшим из-за коронавируса 30 процентов доходов.

- Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять "каникулы" по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек, — сказал глава Сбербанка Герман Греф, его слова приводит агентство экономической информации Прайм.

Чтобы получить отсрочку, посещать отделение банка не требуется. Подать документы можно онлайн, через сайт Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU