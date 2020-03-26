На Кубе умер от коронавируса россиянин

26 Март 2020 2020-03-26T19:41:02+03:00

На Кубе с коронавирусом госпитализированы были два гражданина РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна гражданка России находится в больнице, тест на коронавирус у нее положительный

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В минздраве Кубы сообщили о гибели россиянина с диагнозом коронавирус. В заявлении ведомства сказано, что в больницу 45-летний турист прибыл уже в критическом состоянии. Вирус вызвал у него осложнения, спасти пациента врачи не смогли.

- Мы глубоко сожалеем о случившемся и выражаем наши глубокие соболезнования семье погибшего,-сказано в заявлении, опубликованном в твиттер.

В больнице Кубы с коронавирусом находится еще одна гражданка России, ей 60 лет. Ее госпитализировали 19 марта, состояние больной удовлетворительное.

Куба запретила въезд в страну с 24 марта, с этого дня всех туристов отправили на обязательный карантин из-за коронавируса. Людям запретили покидать отели, посещать пляж. На курортах Кубы находится около 7 тысяч российских туристов.

Диагноз коронавирус подтвержден у 55 человек.

В России число заразившихся коронавирусом достигло 840 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU