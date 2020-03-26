2020-03-26T22:29:56+03:00
Общество

Президент подписал закон об ограничении цен на лекарства в случае эпидемии

Фиксировать цены на препараты кабинет министров сможет на срок до 90 дней
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России коронавирус подтвержден больше, чем у 800 человекВ России коронавирус подтвержден больше, чем у 800 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство сможет ограничивать цена на лекарства в условиях эпидемии. Соответствующий закон 26 марта подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такие меры приняты для того, чтобы избежать необоснованного завышения цен на препараты и товары медицинского назначения. Речь идет о препаратах, которые не входят в список жизненно необходимых. Государство сможет определять максимальные отпускные цены, размер надбавки будет сформирован с учетом налога на добавленную стоимость.

Напомним, в начале 2020 года в ряде регионов аптеки самостоятельно повышали цены на медицинские маски и противовирусные препараты. Ценник увеличивался иногда на 200 процентов. Так, аптекари хотели "заработать" на повышенном спросе - тогда вирус только начал набирать обороты в Китае, но россияне решили подготовиться к эпидемии, закупая респираторы. К марту заболевание уже активно распространилось в Европе, США, Латинской Америке - на всех континентах кроме Антарктиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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