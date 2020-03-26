Armani переходит на пошив медицинских халатов из-за коронавируса
В Италии сложилась самая сложная ситуация с распространением коронавируса в мире - число заразившихся и погибших превышает китайские показатели. Так, за предыдущие сутки инфекцию подтвердили у 4 492 человек, общее количество случаев заражения достигло 62 013.
В больницах не хватает масок, перчаток, а также костюмов для врачей. В связи с этим в руководстве модного дома Armani приняли решение переоборудовать все заводы в Италии для пошива медицинских халатов.
Заявление компании опубликовано в агентстве ANSA. В начале марта, когда случаи заболевания стали увеличиваться в стране, в итальянском доме моды выделили больше 1 миллиона евро больницам Милана, где лечат пациентов с коронавирусом. Часть денег Национальный институт инфекционных заболеваний "Спалланцани" в Риме.
Российский президент на саммите "большой двадцатки" призвал страны объединить усилия для борьбы с коронавирусом: создать "зеленые коридоры" для поставок медикаментов и товаров для больниц, а также совместно разрабатывать вакцину от этого опасного заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU