Armani переходит на пошив медицинских халатов из-за коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T23:15:24+03:00

В Италии халаты для врачей будут шить в известном доме моды Фото: EAST NEWS

Все заводы в Италии переоборудуют для помощи стране в борьбе с пандемией коронавируса

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В Италии сложилась самая сложная ситуация с распространением коронавируса в мире - число заразившихся и погибших превышает китайские показатели. Так, за предыдущие сутки инфекцию подтвердили у 4 492 человек, общее количество случаев заражения достигло 62 013.

В больницах не хватает масок, перчаток, а также костюмов для врачей. В связи с этим в руководстве модного дома Armani приняли решение переоборудовать все заводы в Италии для пошива медицинских халатов.

Заявление компании опубликовано в агентстве ANSA. В начале марта, когда случаи заболевания стали увеличиваться в стране, в итальянском доме моды выделили больше 1 миллиона евро больницам Милана, где лечат пациентов с коронавирусом. Часть денег Национальный институт инфекционных заболеваний "Спалланцани" в Риме.

Российский президент на саммите "большой двадцатки" призвал страны объединить усилия для борьбы с коронавирусом: создать "зеленые коридоры" для поставок медикаментов и товаров для больниц, а также совместно разрабатывать вакцину от этого опасного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU