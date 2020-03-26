2020-03-26T23:33:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Молдавии объявили следующую неделю нерабочей

На выходные уходят все бюджетники, кроме медиков и правоохранителей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что следующая неделя в республике будет нерабочей. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

«Нерабочими для сотрудников бюджетной сферы объявляются дни с 30 марта по 5 апреля», - сказал глава молдавского правительства, отметив, что инфекция в стране распространяется гораздо быстрее, чем ожидалось.

По словам Кику, динамика роста числа зараженных показывает, что если срочно не принять меры безопасности, то «к 10 апреля будем иметь две тысячи инфицированных». Он уточнил, что на длинные выходные уходят все работники бюджетной сферы, кроме сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов, передает ТАСС.

На данный момент в Молдавии зафиксировано 177 случаев заражения, один больной умер.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором о предпринимаемых правительством мерах борьбы с распространением коронавируса и поддержки населения.

Кроме того, глава государства подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в соответствии с которым в стране следующая неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей, но с сохранением зарплаты.

Эти меры направлены на то, чтобы сохранить здоровье граждан и минимизировать риски новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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