2020-03-27T05:45:44+03:00
В мире

Посольство России в США добивается, чтобы летчику Ярошенко в тюрьме оказали медпомощь

Российские дипломаты после разговора с заключенным соотечественником обратились с таким запросом в госдепартамент
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. Фото: Валерий Матыцин/ТАССРоссийский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Российские дипломаты в четверг, 26 марта, поговорили с российским летчиком Константином Ярошенко, приговоренным в США к 20 годам лишения свободы и отбывающим срок в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), после чего обратились в госдепартамент с запросом, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Константин сообщил, что в последнее время испытывает легкое недомогание, пожаловался на невысокую температуру и кашель. Есть разумные основания полагать, что у россиянина может быть ОРВИ», - сказал глава российской дипмиссии в Штатах.

Анатолий Антонов подчеркнул, что в посольстве особенно обеспокоены состоянием здоровья соотечественника с учетом распространения коронавируса COVID-19.

«Ожидаем, что Константину Ярошенко будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Рассчитываем на оперативное содействие со стороны американских властей – в борьбе с пандемией на счету каждая минута», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что Ярошенко уже вторую неделю болеет и никакой медпомощи не получает, рассказала его жена Виктория. Женщина очень переживает из-за того, что Константин может заразиться коронавирусом в американской тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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