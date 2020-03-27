Посольство России в США добивается, чтобы летчику Ярошенко в тюрьме оказали медпомощь
Российские дипломаты в четверг, 26 марта, поговорили с российским летчиком Константином Ярошенко, приговоренным в США к 20 годам лишения свободы и отбывающим срок в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), после чего обратились в госдепартамент с запросом, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Константин сообщил, что в последнее время испытывает легкое недомогание, пожаловался на невысокую температуру и кашель. Есть разумные основания полагать, что у россиянина может быть ОРВИ», - сказал глава российской дипмиссии в Штатах.
Анатолий Антонов подчеркнул, что в посольстве особенно обеспокоены состоянием здоровья соотечественника с учетом распространения коронавируса COVID-19.
«Ожидаем, что Константину Ярошенко будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение. Рассчитываем на оперативное содействие со стороны американских властей – в борьбе с пандемией на счету каждая минута», - приводит его слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что Ярошенко уже вторую неделю болеет и никакой медпомощи не получает, рассказала его жена Виктория. Женщина очень переживает из-за того, что Константин может заразиться коронавирусом в американской тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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